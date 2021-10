De 25-jarige man die ervan wordt verdacht vrijdag het Britse parlementslid David Amess te hebben doodgestoken, blijft langer in voorlopige hechtenis. Het verzoek daartoe is zaterdagavond ingewilligd.

De politie, die uitgaat van een terroristische aanslag, liet tevens weten dat het gebruikte mes is gevonden op de plek van de misdaad in een kerk in Leigh-on-Sea, Essex. Als Conservatief afgevaardigde van dat district hield Amess (69) daar zijn een wekelijkse spreekuur.

Premier Boris Johnson legde er zaterdag bloemen.

De vermoedelijke dader werd vrijdag ook ter plekke aangehouden. Sky News identificeerde hem als Ali Harbi Ali, een Brit van Somalische afkomst.

De politie, die uitgaat van een terroristische aanslag, liet tevens weten dat het gebruikte mes is gevonden op de plek van de misdaad in een kerk in Leigh-on-Sea, Essex. Als Conservatief afgevaardigde van dat district hield Amess (69) daar zijn een wekelijkse spreekuur. Premier Boris Johnson legde er zaterdag bloemen. De vermoedelijke dader werd vrijdag ook ter plekke aangehouden. Sky News identificeerde hem als Ali Harbi Ali, een Brit van Somalische afkomst.