In het Verenigd Koninkrijk is een conservatief parlementslid vrijdag het slachtoffer geworden van een mesaanval. De 69-jarige David Amess is overleden aan zijn verwondingen, zo meldt de BBC.

Volgens onder meer Sky News werd de 69-jarige David Amess verscheidene keren gestoken tijdens een burgerraadpleging in een kerk in zijn kiesdistrict in het graafschap Essex.

Volgens de Britse openbare omroep BBC is de man overleden aan zijn verwondingen.

Een lokaal raadslid zegt tegen Britse media dat het er "ernstig uitziet". Er zou een traumahelikopter ter plaatse zijn. De politie van Essex heeft inmiddels laten weten dat er een man is gearresteerd na melding van de mesaanval. Er worden geen andere verdachten gezocht.

Britse politici reageerden geschokt op het incident. Leider van Labour Keir Starmer noemde het "schokkend" en "afgrijselijk". "Mijn gedachten gaan uit naar David, zijn familie en medewerkers."

Partijgenoot van Amess Michael Fabricant zei ook dat hij geschokt was.

De zaak doet denken aan de moord op Labour-parlementslid Jo Cox in 2016. Cox werd aangevallen door een rechts-extremist op een burgerbijeenkomst in haar kiesdistrict en overleed aan haar verwondingen. De moord vond plaats enkele weken voor het referendum over de brexit.

