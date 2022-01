Vaticaan uit 'schaamte' en 'berouw' over seksueel geweld tegen minderjarigen

Het Vaticaan heeft donderdag opnieuw zijn 'gevoel van schaamte en berouw' geuit bij de berichten over het seksueel misbruik van minderjarigen in de Kerk. Het Vaticaan wil zich de komende dagen ook uitvoering buigen over het donderdag gepubliceerde rapport over misbruik door geestelijken in het aartsbisdom München en Freising.

Volgens een Duits rapport zou paus Benedictus XVI als aartsbisschop zeker vier gevallen van seksueel misbruik in de Kerk hebben genegeerd. © Belga Image