Van Quickenborne: ‘We zullen Vandecasteele terugkrijgen uit Iran’

Ons land zal erin slagen Olivier Vandecasteele terug te halen uit Iran. Die dure eed heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zondag uitgesproken.

‘We zullen er alles aan doen om de man terug te halen, binnen de principes van de rechtstaat, en we zullen daar in lukken. Dat is mijn vaste wil en die van alle collega’s in de regering’, verklaarde Van Quickenborne zondag in De Zevende Dag op Eén. Een concrete timing wilde de minister er evenwel niet op kleven.

De ngo-medewerker werd tien maanden geleden onterecht gearresteerd in Iran en zit sindsdien in erbarmelijke omstandigheden opgesloten. Eerder deze week raakte bekend dat Vandecasteele een celstraf van 40 jaar kreeg. Hij werd ook veroordeeld tot een fysieke straf van 74 zweepslagen. Officieel wordt hij beschuldigd van spionage.

‘Dit heeft niks te maken met een rechtstaat’, aldus Van Quickenborne. Hij merkte op dat zijn collega van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib (MR), de Iraanse ambassadeur in ons land heeft ontboden. ‘Hij kon dat vonnis niet bevestigen.’