Ngo-medewerker Olivier Vandecasteele al sinds 24 februari zonder motief in Iraanse cel

De Belgische humanitaire medewerker Olivier Vandecasteele werd op 24 februari in Iran opgepakt. Sindsdien zit hij in de gevangenis van Evin, ‘in zeer moeilijke omstandigheden’. Zo melden de naasten van de man dinsdag in een persmededeling. De Belgische autoriteiten noch zijn naasten hebben een reden voor de ‘arbitraire’ opsluiting gekregen, luidt het.

Olivier Vandecasteele zit in volledige isolatie in de gevangenis. De familie had éénmaal contact met hem, maar hij heeft geen contact met zijn Iraanse advocaten. Wegens het slechte eten heeft hij veel gewicht verloren en hij heeft gezondheidsproblemen, aldus nog de familie.

Vandecasteele heeft als humanitaire medewerker jarenlang in Afghanistan gewerkt en was sinds 2015 actief in Iran als ‘country director’ voor verschillende ngo’s. Hij ijverde voor het versterken van de contacten tussen de Iraanse autoriteiten en de grote internationale donoren zoals de Europese Unie, VN en andere internationale organisaties.

‘Zo heeft hij een significante bijdrage geleverd aan het succes van ontwikkelingsmissies en de toegang tot basisgezondheidszorg voor de Afghaanse bevolking die naar Iran is geïmmigreerd’, luidt het in de mededeling van zijn familie. Die meldt nog dat de Belgische autoriteiten in contact staan met de Iraanse autoriteiten en dat zij op regelmatige basis vertrouwelijke contacten hebben met de bevoegde Belgische autoriteiten.