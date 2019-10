Er zijn twee Belgische Syriëstrijders ontsnapt uit een gevangenis in het noorden van Syrië. Dat heeft directeur van het OCAD Paul Van Tighelt gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Er zijn ook drie vrouwen verdwenen met samen zes kinderen verdwenen die in het kamp Ain Issa verbleven. Dat kamp bestaat niet meer en die vrouwen en hun kinderen zijn dus van de radar verdwenen. Volgens de OCAD-topman zijn er nog 55 Syriëstrijders met de Belgische nationaliteit of een link met België in de conflictzone. Er zijn ook nog 69 kinderen in de regio. Een nota die aan de Kamercommissie is overgemaakt zegt dat er onzekerheid is over 15 Syriëstrijders. Naast de twee ontsnapte gevangenen is er sprake van zeven vrouwen die uit een kamp zijn verdwenen. Vier van hen zijn in ons land bij verstek veroordeeld voor terrorisme. Van vier mannen en vrouwen is niet bekend of ze vastzitten of waar ze zich bevinden.

De nota zegt dat er 84 aan België gelinkte personen in de door Koerden gecontroleerde in het noorden van Syrië zijn: 27 van hen zijn vrouwen en 56 van hen zijn kinderen onder de twaalf jaar. Een minderjarige jongen zou er overleden zijn. 'We mogen niet al die mensen over dezelfde kam scheren', zei Van Tigchelt. Er zijn mensen van wie redelijkerwijze aangenomen kan worden dat ze de ideologie afgezworen hebben en naar ons land willen terugkeren - wat niet wil zeggen dat ze niet meer gevolgd moeten worden. Anderzijds zijn er ook 'hardcore terroristen', zei de OCAD-kopman.

Van Tigchelt noemt het wel weinig waarschijnlijk dat een Syriëstrijder ongecontroleerd of ongemerkt het Europese vasteland zou bereiken. Het is evenwel niet onmogelijk, zeker mocht het vluchtenlingenakkoord tussen de EU en Turkije opgeblazen worden. De Turkse premier Erdogan dreigde daar al mee mocht de Europese kritiek op de inval niet stoppen. Volgens federaal procureur Frédéric Van Leeuw zou een ongecontroleerde terugkeer van gevaarlijke Syriëstrijders 'de ergste nachtmerrie' van de veiligheidsdiensten is. OCAD-topman Van Tigchelt plaatste een aantal zaken in perspectief: toen het OCAD begin vorig jaar het terreurdreigingsniveau naar beneden bijstelde, liepen de meeste Syriëstrijders in Syrië of Irak vrij rond. Ze zaten toen niet in kampen of gevangenissen. Na het uitbreken van de oorlog in Syrië zijn er in totaal 430 mensen uit ons land vertrokken om zich bij IS aan te sluiten. Van die 430 zijn er 135 teruggekeerd, minstens 150 zijn ginder omgekomen.

Aanhouding

Daarnast zijn de twee Belgen die dinsdag in Brussel en Luik zijn opgepakt omdat ze geld zouden ingezameld hebben om vrouwen te bevrijden die in Syrië in gevangenenkampen voor jihadisten zitten, zijn door de onderzoeksrechter in Luik onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het federaal parket. De twee zijn in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Bij huiszoekingen in de woningen van beide verdachten is iets meer dan 8.000 euro aangetroffen. Dat geld moest waarschijnlijk gebruikt worden om in Syrië bewakers om te kopen zodat een aantal westerse vrouwen uit gevangenenkampen zou kunnen ontsnappen. Om welke vrouwen het precies gaat, of welke nationaliteit ze hebben, is nog niet duidelijk. Het onderzoek wordt gevoerd in samenwerking met de Franse overheden. In Frankrijk zijn in hetzelfde onderzoek ook al zeven personen aangehouden.