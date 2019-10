Na meer dan zes uur hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan dinsdag een punt gezet achter hun beraad in Sotsji omtrent het conflict in Syrië.

Het Russische en Turkse leger trekken vanaf morgen/woensdag op de middag de Turkse veiligheidszone in het noorden van dat land binnen. Turkije verlengt ook het staakt-het-vuren met 150 uur.

Poetin zei met Erdogan over de territoriale integriteit van Syrië te hebben gesproken en dat beiden blijven werken aan een oplossing voor het conflict.

De bewoner van het Kremlin heeft Syrië en Turkije tot een dialoog opgeroepen. Stabiliteit in Syrië kan er enkel zijn indien de territoriale integriteit bewaard blijft. Buitenlandse troepen die er zich zonder toelating bevinden, moeten het land verlaten. Nog volgens Poetin zijn tijdens het beraad in Sotsji akkoorden bereikt in verband met het noorden van Syrië. Over de inhoud ervan zei hij niets.

Erdogan van zijn kant gewaagde van een "historisch akkoord in de strijd tegen het terrorisme, omtrent de territoriale integriteit en politieke eenheid van Syrië, en voor de terugkeer van de vluchtelingen."

De Turkse president zei dat de strijders van de Koerdische YPG vanaf woensdag 11.00 uur Belgische tijd 150 uur extra tijd krijgen om een gebied van 3o km met hun wapens te verlaten. Hun steunpunten en posities worden vernietigd. Om 11.00 uur trekken Russische militaire politie en Syrische grenstroepen het gebied binnen voor het "faciliteren van de terugtrekking van YPG-elementen". 150 uur later zullen Russen en Turkse troepen er patrouilleren.

Onduidelijk is of het met het tussen Washington en Ankara afgesproken al zes dagen durend bestand, dat normaal vandaag/dinsdag om 21.00 uur Belgische tijd afliep, vanaf dan met 150 uur werd verlengd, dan wel vanaf woensdagmiddag uitbreiding krijgt.

Volgens een Turks-Russisch memorandum zullen beide landen ook de "veilige en vrijwillige" terugkeer van vluchtelingen naar Syrië "faciliteren".