Door de Turkse inval in Noord-Syrië komt de wankele verstandhouding tussen Iran, Rusland en Turkije opnieuw onder druk te staan. 'Zolang er een gemeenschappelijke vijand is, vinden ze elkaar.'

Voer oorlog, maar doe het alsjeblieft voorzichtig. Dat is, kort samengevat, het advies van de westerse wereld aan het adres van Turkije, dat sinds vorige week een militaire interventie in het noorden van Syrië voert. Zelfs voorzichtige tegenwerpingen vanwege Europees Commmissievoorzitter Jean-Claude Juncker of NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg kregen een bits antwoord vanuit Ankara. 'Hé, Europa!' sprak Erdogan treiterend op een conventie van zijn AK-partij. 'Als jullie proberen om onze operatie als een invasie te bestempelen is het simpel. Dan zullen we onze grenzen openen en 3,6 miljoen vluchtelingen in jullie richting sturen.'

