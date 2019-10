Syrië mengt zich in de strijd tussen Turkije en de Koerden. Ook de Turken hebben er belang bij als de Syrische president Assad de controle in het grensgebied overneemt, denkt de Nederlandse Syriëkenner Koos van Dam.

De Koerden en de Syrische overheid hebben de afgelopen jaren zowel tegenover elkaar gestaan als samengewerkt in de complexe Syrische oorlog. Sinds de Islamitische Staat grotendeels verslagen is, zijn de twee partijen al een tijdlang aan het onderhandelen over de toekomst van de semi-Koerdische regio. Toch kwam de militaire steun van het Syrische leger aan de Koerden voor velen als een verrassing. Midden-Oostenexpert en voormalig diplomaat Nikolaos 'Koos' van Dam geeft uitleg.

...