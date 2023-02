Turkse aardbevingsexpert: ‘100.000 doden is nog een conservatieve schatting’

De voorspellingen van Övgün Ahmet Ercan, een gerenommeerde Turkse geofysicus en aardbevingsexpert, zijn erg donker na de ramp.

Na de zware aardbeving in Turkije en Syrië gewagen de Turkse media van de ramp van de eeuw. Is dat een juiste inschatting?

Övgün Ahmet Ercan: Nee, het is eerder de grootste ramp van de afgelopen 500 jaar. De aardbeving vond plaats onder fatale omstandigheden. Ze had een magnitude van 7,8 op de schaal van Richter en duurde 47 seconden. Bovendien trof ze de bevolking in de vroege ochtend, bij een temperatuur van min vijf graden. De meeste mensen sliepen nog en droegen niet meer dan een pyjama.

Ondertussen zijn volgens officiële bronnen alleen al in Turkije 34.000 mensen gestorven. Hoe sterk zal dat aantal nog stijgen?

Ercan: In het getroffen gebied wonen meer dan 13 miljoen mensen. Tot dusver weten we dat ongeveer 7000 gebouwen zijn ingestort. Volgens mijn berekeningen zijn ongeveer 200.000 mensen bedolven geraakt. Meer dan 8000 van hen konden tot nu toe gered worden. De eerste zes uur na een aardbeving zijn bepalend, maar jammer genoeg bereikten de eerste professionele reddingswerkers het gebied pas erna, en zijn er te weinig hulpverleners.

Houdt u rekening met meer dan 100.000 doden?

Ercan: Ja. Dat zou zelfs een conservatieve schatting kunnen zijn.

Wie heeft de beste kansen om zo’n aardbeving te overleven?

Ercan: De mensen die gered konden worden, zijn vooral degenen die in dekens gehuld waren en zo de buitentemperatuur konden trotseren. Sommige kinderen hebben door hun kleinere lichaam meer kans om niet gewond te raken. (stil) Er zijn vaders en kinderen gevonden, bevroren in elkaars armen. Elkaar omhelzend tot het einde.

De aardbeving was bijzonder krachtig. Is het normaal dat zo veel gebouwen instortten, of ligt dat aan de bouwkwaliteit?

Ercan: De voorbije jaren zijn er gebouwen verkocht die aardbevingsbestendig waren verklaard. Zulke gebouwen zien er vaak modern uit, hebben acht tot veertien verdiepingen, maar ze waren nooit tegen aardbevingen bestand.

Hoe konden ze dan toch gebouwd worden?

Ercan: Na de grote aardschok van 1999 (waarbij 17.000 mensen omkwamen, nvdr) is er een en ander veranderd. Er werden bouwinspecties georganiseerd, wat de stabiliteit en de betonkwaliteit ten goede kwam. Maar door de samenwerking met bouwondernemingen zijn de controles alleen maar versoepeld. De autoriteiten hebben het nagelaten kwaliteitscontroles uit te voeren.

Er circuleren veel video’s op het internet waarop familieleden te zien zijn bij ingestorte gebouwen. Ze klagen dat er niemand is om te helpen.

Ercan: Ik denk dat de Turkse reddingstroepen erg capabel zijn, maar het gebied is gewoon te groot en er zijn geen kranen. Vooral het platteland is waarschijnlijk nog onvoldoende bereikbaar. Dit is een van de grootste rampen die de wereld ooit heeft gezien.