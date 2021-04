In Turkije zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 532 mensen, voornamelijk militair personeel in actieve dienst, wegens vermoedelijke betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep in 2016.

Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu.

Het onderzoek werd gelanceerd door aanklagers in Istanboel en de Egeïsche provincie Izmir en ging gepaard met huiszoekingen in 62 van de 81 Turkse provincies. Volgens Anadolu waren 459 van de verdachten militairen in actieve dienst. De lijst bevat ook voormalige studenten van de militaire academie.

Fethullah Gülen

Turkije wijst met beschuldigende vinger naar de in de VS gevestigde islamitische geestelijke Fethullah Gülen voor een poging tot staatsgreep op 15 juli 2016 en verwijt hem een decennia lange campagne te hebben gevoerd om de staatsinstellingen te infiltreren.

De FETO-beweging van Gülen wordt door Turkije beschouwd als een terreurorganisatie en er werden inmiddels duizenden personen gearresteerd die banden zouden hebben met de geestelijke of zijn beweging.

Gülen zelf ontkent elke betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep, die door een factie in het leger werd gepleegd.

