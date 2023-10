Turkije voert luchtaanvallen in Noord-Irak uit, President Erdogan: ‘De schurken zullen hun doelen nooit bereiken’

Enkele uren na de door de Koerdische beweging PKK opgeëiste aanslag in Ankara, heeft het Turkse leger luchtaanvallen in het noorden van buurland Irak uitgevoerd. ‘Een groot aantal terroristen werd daarbij geneutraliseerd’, zo maakte het ministerie van Defensie zondagavond bekend.

De actie was gericht tegen de PKK, die in Turkije zelf verboden is, en andere ’terroristische elementen’. Het ministerie beroept zich voor de actie op zelfverdediging – de PKK heeft zijn hoofdkwartier in het Qandil-gebergte in Noord-Irak.

De aanslag in de Turkse hoofdstad Ankara gebeurde zondagvoormiddag toen een terrorist zich voor de deur van het ministerie van Binnenlandse Zaken opblies. Een tweede zou met een schot om het leven zijn gebracht.

Door de explosie raakten twee politieagenten lichtgewond. De aanslag gebeurde ook vlakbij het Turkse parlement, waar zondag de openingszitting van het nieuwe parlementaire jaar werd gehouden.

In een toespraak in het parlement zei president Recep Tayyip Erdogan dat terroristen in zijn land nooit hun doel zullen bereiken. ‘De schurken die de vrede en veiligheid van onze burgers bedreigen hebben hun doelen niet bereikt en zullen ze nooit bereiken’, klonk het.