Terreuraanslag in Turkse hoofdstad Ankara

De Turkse hoofdstad Ankara is zondagochtend opgeschrikt door een zware explosie. Die vond plaats in de buurt van het parlement. Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat het gaat om ‘een terroristische aanslag’. Twee agenten raakten gewond.

‘Twee terroristen reden rond 9.30 uur (8.30 uur Belgische tijd) in een licht militair voertuig voor de toegangspoort van het directoraat Algemene Veiligheid van ons ministerie van Binnenlandse Zaken en pleegden een bomaanslag’, aldus het ministerie.

‘Een van de terroristen blies zichzelf op en de andere werd geneutraliseerd. Twee van onze politieagenten raakten lichtgewond’ door de vlammen die door de explosie werden veroorzaakt, zei het ministerie op X, het voormalige Twitter. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist.

Het Turkse openbaar ministerie heeft een onderzoek geopend. Daarnaast is er een nieuwsstop over het onderwerp ingesteld, meldt het staatspersbureau Anadolu zondag.

Turkse media berichtten eerder dat er ook schoten gehoord werden in de wijk rond het parlement, waar een aantal ministeries gevestigd zijn. Verschillende politievoertuigen en ambulances zijn naar de wijk gestuurd, die volledig is afgesloten.

Het parlement zou later op de dag na een reces opnieuw openen. Volgens de Turkse media zou president Recep Tayyip Erdogan er vandaag/zondag een toespraak houden.

Tijdens dit parlementaire jaar moet het parlement de toetreding van Zweden tot de NAVO goedkeuren. Het standpunt van president Erdogan is niet duidelijk. Hij beweert dat alleen het parlement kan beslissen of het veto al dan niet wordt opgeheven.

Turkije kent een geschiedenis van terroristische aanslagen. In november vorig jaar kwamen zes mensen om bij een aanslag in het centrum van Istanboel. Turkije gaf toen Koerdische militanten de schuld van de aanval.

2016 was een uitzonderlijk zwart jaar voor Turkije. Toen vonden er meer dan tien aanslagen plaats en bij verschillende daarvan kwamen tientallen personen om het leven. Op 28 juni van dat jaar werden 45 mensen gedood bij een aanslag op de internationale luchthaven en op 31 december opende een man het vuur in een nachtclub in Istanboel. Die twee aanslagen werden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.