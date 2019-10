De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag te kennen gegeven dat de ondertekening van een handelsakkoord met Peking er al voor de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) midden november in Chili zou kunnen komen.

'We bekijken de mogelijkheid om voor te liggen op de planning met de ondertekening van een zeer belangrijk deel van het akkoord met China', aldus Trump. 'We zullen dit fase 1 noemen, maar het is een groot stuk', zei hij. China liet zaterdag al weten dat de handelsonderhandelingen met de Verenigde Staten op de goede weg waren. De handelsoorlog tussen beide grootmachten weegt al een tijd op de wereldwijde economische groei.