Trump zal niet opdagen voor verhoor door Mueller, zegt advocaat president

'Over my dead body, (over mijn lijk, nvdr.)...' zei Rudy Giuliani op tv-zender Fox News, toen hem gevraagd werd of Trump de procureur zou vereren met een bezoek om vragen te beantwoorden . De president heeft het onderzoek van speciaal procureur Mueller al vaker een 'heksenjacht' genoemd.

Trump heeft vorige maand wel schriftelijk op een aantal vragen van Mueller geantwoord, maar er rees twijfel over de vraag of de president de procureur ook in persoon zou ontmoeten. Niet dus, volgens zijn raadsman.