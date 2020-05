De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gepensioneerde luitenant-generaal, die nu een instituut in Duitsland leidt, voorgedragen voor de al bijna een jaar onbezette ambassadeurspost in Oekraïne.

Trump stuurde de nominatie van Keith Dayton donderdag naar de Senaat, die goedkeuring moet geven voor de benoeming. Dayton leidt momenteel het George C. Marshall European Center for Security Studies in Garmisch-Partenkirchen.

De Amerikaanse regering heeft de laatste ambassadeur van Kiev, Marie Yovanovitch, vorig jaar op 20 mei voortijdig ontslagen in het jaar van de zogeheten Oekraïne-affaire. Trump wilde al langer af van de ambassadeur die in zijn ogen alles verkeerd deed. 'Overal waar Marie Yovanovitch kwam, liep het slecht af', tweette Trump destijds.

De diplomate zou de agenda van Trump en diens privéadvocaat Rudy Giuliani te veel hebben tegengewerkt. De affaire draaide om de vraag of president Trump zijn macht had misbruikt door Oekraïne onder druk te zetten. Hij zou in een telefoongesprek met de Oekraïense premier hebben gevraagd de praktijken van de prominente Democraat en huidig presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter in dat land te onderzoeken.

Lees ook: Ons dossier over de impeachment van Donald Trump

Trump stuurde de nominatie van Keith Dayton donderdag naar de Senaat, die goedkeuring moet geven voor de benoeming. Dayton leidt momenteel het George C. Marshall European Center for Security Studies in Garmisch-Partenkirchen. De Amerikaanse regering heeft de laatste ambassadeur van Kiev, Marie Yovanovitch, vorig jaar op 20 mei voortijdig ontslagen in het jaar van de zogeheten Oekraïne-affaire. Trump wilde al langer af van de ambassadeur die in zijn ogen alles verkeerd deed. 'Overal waar Marie Yovanovitch kwam, liep het slecht af', tweette Trump destijds. De diplomate zou de agenda van Trump en diens privéadvocaat Rudy Giuliani te veel hebben tegengewerkt. De affaire draaide om de vraag of president Trump zijn macht had misbruikt door Oekraïne onder druk te zetten. Hij zou in een telefoongesprek met de Oekraïense premier hebben gevraagd de praktijken van de prominente Democraat en huidig presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter in dat land te onderzoeken.