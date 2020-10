De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich weer lekker, zegt hij, en gaat vanaf dit weekend opnieuw bijeenkomsten houden.

Tien dagen na zijn positieve coronatest wil de 74-jarige Donald Trump alweer de hort op. Maandag houdt de VS-president in Florida zijn eerste verkiezingsmeeting, nadat hij zopas vier dagen in het ziekenhuis lag. En zaterdag zal de president vanaf een balkon spreken tijdens een evenement voor honderden genodigden in het Witte Huis.

Tien dagen na zijn positieve coronatest wil de 74-jarige Donald Trump alweer de hort op. Maandag houdt de VS-president in Florida zijn eerste verkiezingsmeeting, nadat hij zopas vier dagen in het ziekenhuis lag. En zaterdag zal de president vanaf een balkon spreken tijdens een evenement voor honderden genodigden in het Witte Huis. Met nog 24 dagen te gaan tot de verkiezing is Trumps ongeduld allicht begrijpelijk. De meeste peilingen geven hem meer dan tien procent achterstand op zijn Democratische rivaal Joe Biden. Trump verliest steun onder senioren, waarvan een meerderheid voor hem stemde in 2016, en in belangrijke battleground states. Maar is hij er wel aan toe? Volgens zijn lijfarts Sean Conley heeft Trump zijn behandeling voor covid-19 'afgerond' en kan hij vanaf zaterdag zonder risico zijn publieke activiteiten hernemen. Maar medische experts zeggen dat hij daarmee ingaat tegen de quarantaine-richtlijnen van zijn eigen gezondheidsautoriteiten. Sommige adviseurs vrezen dan ook dat Trump anderen zou kunnen besmetten, en dat hij de bijeenkomsten dit weekend zal aangrijpen om het coronavirus opnieuw te minimaliseren - of dat zeggen ze toch anoniem in de kranten. 'Wees niet bang voor Covid', tweette Trump deze week, 'laat het niet je leven beheersen.' Meer dan 210.000 Amerikanen zijn inmiddels gestorven aan het longvirus. Is Trump echt aan de beterhand? In een video prees de president de experimentele antilichamen-cocktail die hem werd toegediend. Maar het Witte Huis geeft erg weinig details vrij over zijn toestand, zoals de resultaten van longscans. Dat leidt tot speculatie en twijfel. Het is geweten dat herstellende coronapatiënten nog lang kunnen worstelen met hart- en longklachten. Tijdens een telefonisch gesprek op donderdagavond met Fox News moest Trump hoesten en klonk hij schor: door er te vroeg op uit te trekken riskeert hij mogelijk een terugval. Trump werd ook behandeld met de steroïde ontstekingsremmer dexamethason, die mogelijk stemmingswisselingen als bijwerking kan veroorzaken. Op donderdag zouden Biden en Trump de handschoenen opnemen voor een tweede debat. Na Trumps coronadiagnose was het gewijzigd in een virtuele ontmoeting, maar dat weigerde Trump. Door de confrontatie uit de weg te gaan laat Trump een kans schieten om nog te verrassen, zeggen analisten. Een laatste debat is gepland op 22 oktober. Volgens sommige rechtse commentatoren is een overwinning voor Biden zo goed als zeker. Conservatief Amerika vreest dat naast het Huis ook de Senaat in Democratische handen valt, en dat de Democraten die macht gaan gebruiken om een radicale agenda door te drukken, onder druk van de opkomende linkervleugel van de partij. Trumps enige kans, zo klinkt het, bestaat erin kiezers in het midden daarvan te overtuigen.