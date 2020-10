Een van de voedingssupplementen die vaak aangeraden worden in de strijd tegen covid-19 is zink. Ook de Amerikaanse president neemt het als onderdeel van zijn covidtherapie. Voorlopig is er geen bewijs dat het je beschermt. Toch kan het nemen van zinksupplementen nuttig zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump (74) krijgt voor zijn behandeling voor covid-19 een cocktail van medicijnen: hij ondergaat experimentele therapieën zoals synthetische antilichamen van farmabedrijf Regeneron en het ondertussen bekende ebolamedicijn remdesivir. Daarnaast neemt hij maagzuurremmers, aspirine en klassieke voedingssupplementen als zink en vitamine D.Het is niet de eerste keer dat Trump zinktabletten inneemt tijdens deze coronapandemie. In mei vertelde hij journalisten dat hij zowel zink als hydroxychloroquine nam ter preventie van covid-19. Zink is een veelvoorkomend spoorelement in ons lichaam dat een belangrijke rol speelt in het metabolisme en het immuunsysteem. Het lichaam heeft zink in kleine hoeveelheden nodig om T-lymfocyten of T-cellen, die helpen in de strijd tegen virussen en bacteriën, te ontwikkelen en te activeren. Een tekort leidt tot ontstekingen en onderdrukt het immuunsysteem. Tekenen dat je een zinktekort hebt (minder dan 70 microgram per deciliter) zijn een verminderde reuk- en smaakzin, acne, een tragere genezing van wondjes en een tragere groei van de baby tijdens de zwangerschap en in de kinder- en pubertijd. Omdat er in België weinig sprake is van ondervoeding komen tekorten amper voor. Wanneer je geen zinktekort hebt in het lichaam, wat voor de meeste gezonde volwassenen het geval is, zal een supplement weinig doen voor je immuunsysteem. Ouderen kunnen een tekort aan zink hebben. Dat is onder meer te wijten aan hun dieet dat te weinig zink bevat. Maar ook bepaalde medicijnen voor hoge bloeddruk, diabetes en nierziektes zorgen ervoor dat zink niet altijd meer goed wordt opgenomen door het lichaam. Calciumsupplementen, die door veel vrouwen ingenomen worden na de menopauze om de botdensiteit op peil te houden, bemoeilijken eveneens een goede opname van zink. Ook mensen met alcoholproblemen of verteringsproblemen en vegetariërs lopen kans op zinktekorten. Heb je een zinktekort, probeer dat dan eerst aan te vullen door je voeding aan te passen.De grootste zinkleveranciers zijn oesters (20 mg/100g). Maar ook in schaal- en schelpdieren (garnalen, mossels,..), vlees, zwarte chocolade, yoghurt, kaas, graanproducten, bonen en noten komt zink in kleine hoeveelheden voor. Zink uit producten van plantaardige oorsprong worden door het lichaam minder goed geabsorbeerd.Er zijn aanwijzingen dat zink een rol speelt in het afwenden van verkoudheden die veroorzaakt worden door andere coronavirussen dan SARS-CoV-2, maar het wetenschappelijk onderzoek vertoont wisselende resultaten. Sommige studies hebben aangetoond dat zuigtabletten met zink een gewone verkoudheid met 33 procent kunnen inkorten op voorwaarde dat de tabletten binnen de 24 uur na het verschijnen van de eerste symptomen worden ingenomen. Ook de ernst van de symptomen zou met extra zink afnemen. Andere studies geven aan dat zinksupplementen helemaal niet helpen bij een verkoudheid. Wat covid-19 betreft, zegt een Spaans onderzoek van vorige maand dat een lager gehalte aan zink in het bloed geassocieerd kan worden met een hoger risico op sterfte. Maar dat is nog geen bewijs dat zinksuppletie helpt bij de preventie of aanpak van covid-19. Dat geldt trouwens voor alle voedingssupplementen op dit moment. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er meer onderzoek nodig is. Het is trouwens niet eenvoudig om oorzaak en gevolg van één enkel nutriënt voor een aandoening te achterhalen omdat we dagelijks een veelheid aan stoffen consumeren. Wil je jezelf beschermen tegen covid-19? Was je handen, draag een mondmasker en vermijd nauwe contacten. Niet via voeding, maar wel als je een lange tijd een zinksupplement inneemt, kun je een tekort aan koper, een ander belangrijk mineraal voor het lichaam, oplopen. En dat kan dan weer leiden tot bloedarmoede. Andere nevenwerkingen zijn misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn en buikkrampen. Vul je zinktekort daarom aan met één enkele kuur van maximaal drie maanden. De maximumlimiet voor zink is 40 milligram per dag. Let ook heel goed op als je zink neemt in combinatie met andere medicijnen omdat de reguliere medicijnen mogelijk hun effect verliezen. Laat een tijdspanne van twee uur tussen je medicatie en de zinksupplementen.