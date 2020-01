Volgens de Amerikaanse president Donald Trump wilde de Iraanse generaal Qassem Soleimani de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad opblazen. Dat suggereerde Trump donderdag tijdens een bijeenkomst rond het milieu op het Witte Huis.

"We hebben een vreselijk monster gevat en schakelden hem uit", aldus de president. "We deden het omdat ze onze ambassade wilde opblazen." Volgens Trump werd de aanval ook omwille van andere redenen uitgevoerd, die zeer duidelijk waren. "Iemand stierf, een van onze militairen stierf, mensen raakten zwaargewond nog geen week voordien. We deden het." Verdere details gaf de president niet over het aangehaalde plot om de ambassade te vernietigen, aldus nieuwswebsite Politico.

Hij suggereerde dat het bewijs voor zo'n aanval duidelijk is, waarbij hij naar de bestorming van de ambassade door demonstranten verwees, enkele dagen voor de Amerikaanse drone-aanval waarbij de generaal gedood werd. Woordvoerders waren niet bereikbaar voor verdere commentaar.

