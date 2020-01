Amerikaanse bronnen bij het Pentagon en de Amerikaanse en Iraakse inlichtingendiensten zeggen bewijs te hebben dat Iran wel degelijk het Oekraïens vliegtuig heeft neergeschoten. Het zou wel gaan om een ongeluk.

Het Oekraïens vliegtuig dat woensdag neerstortte in Teheran en waarbij 176 mensen om het leven kwamen, is neergehaald door een raket van het Iraanse luchtafweergschut. Dat meldt het Amerikaanse bladNewsweek. Als bronnen halen zij drie personen aan die dich bij het Pentagon, de Amerikaanse en de Iraakse inlichtingendiensten staan.

Volgens die bronnen zou het gaan om een Russische Thor M1-raket en zou Iran de raket per ongeluk hebben afgevuurd. Momenteel staan de zenuwen namelijk erg gespannen tussen Iran en de VS. Wellicht waren de Iraanse luchtafweerraketten geactiveerd, omdat het land net zelf een aanval had uitgevoerd.

Donderdag liet ook Amerikaans president Donald Trump verstaan dat er mogelijk door iemand een 'vreselijke fout' werd begaan. 'Ik heb zo mijn vermoedens. Ik ga ze niet vertellen, want anderen hebben ze ook. Het was een tragische gebeurtnenis, maar iemand heeft een vreselijke fout kunnen maken.'

De Amerikaanse zender CBS News voegt daaraan toe de beelden te hebben gezien van Amerikaanse satellieten die de lancering van twee luchtafweerraketten opgepikt hebben, kort voor het vliegtuig ontplofte. De zender meent ook te weten dat er onderdelen zijn gevonden van een raket nabij het neergestorte vliegtuig.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek van de Iraanse Burgerlijke Luchtvaart zou vlucht PS752 van UIA vlak na het opstijgen in Teheran neergestort zijn, nadat het rechtsomkeer had moeten maken vanwege een 'probleem' en een brand aan boord. Het drama gebeurde vlak nadat Iran raketten had afgevuurd op militaire basissen die gebruikt worden door het Amerikaanse leger in Irak.

'Onzin'

Iraanse autoriteiten hebben donderdag al gereageerd op de geruchten. 'Onzin', klinkt het vanuit hun hoek.

'Verschillende binnenlandse en internationale vluchten vlogen op hetzelfde moment in het Iraanse luchtruim op dezelfde hoogte van 8.000 voet. Dat verhaal van een inslag van een raket op het vliegtuig kan helemaal niet correct zijn', zegt het Iraanse ministerie van Transport in een persbericht.

Ali Abedzadeh, de voorzitter van de Organisatie van de CAO en de viceminister van Transport, zegt in hetzelfde bericht dat 'dergelijke geruchten onzin' zijn. Over de zwarte dozen van het toestel die woensdag zijn gevonden, zei Abedzadeh dat 'Iran en Oekraïne de middelen hebben om de informatie daaruit te downloaden'. 'Maar als er meer gespecialiseerde maatregelen nodig zijn om de informatie eruit te halen en te analyseren, kunnen we dat doen in Frankrijk of in andere landen.'

'Zorgwekkende informatie'

Net zoals de Amerikanen, hebben ook de Britten kennis van de raketlancering. Zij spreken van 'zorgwekkende informatie. 'De informatie die we hebben is zeer zorgwekkend en we bekijken die met spoed', zei een woordvoerder van Downing Street, na een telefoontje tussen de Britse premier en de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Hij gaf geen verdere details.

Donderdag eiste premier Boris Johnson een 'volledig, geloofwaardig en transparant' onderzoek.

