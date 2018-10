Trump tevreden met 'magnifiek' nieuw handelsakkoord met Canada

'Gisterenavond laat, onze deadline, hebben we een magnifiek nieuw handelsakkoord bereikt met Canada, dat bij het bestaande akkoord met Mexico wordt gevoegd. (...) Het is een geweldig akkoord voor de drie landen, dat de vele fouten en tekortkomingen in NAFTA oplost', schrijft Trump op Twitter.

De onderhandelaars voor de Verenigde Staten en Canada bereikten zondagavond, net voor het verstrijken van de deadline, een akkoord voor een nieuwe Noord-Amerikaanse vrijhandelszone. Het vroegere NAFTA wordt omgedoopt tot USMCA (Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord). De Amerikaanse president Trump maakte er bij zijn aantreden geen geheim van dat hij NAFTA geen goed akkoord vond, en startte uiteindelijk nieuwe onderhandelingen op. Die sleepten meer dan een jaar aan.

In augustus bereikten de VS een akkoord met Mexico, zondagavond volgde Canada. Trump toont zich op Twitter alvast een tevreden man. 'Het is een geweldig akkoord voor de drie landen, dat de vele tekortkomingen en fouten in NAFTA oplost en de markten openstelt voor onze boeren en producenten, de handelsbarrières terugdringt en de drie Grote Naties terug competitief maakt met de rest van de wereld. USMCA is een historische transactie!'

