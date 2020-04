De Amerikaanse president Donald Trump sluit tijdelijk de grenzen voor migranten. Dat heeft hij laat maandagavond via Twitter laten weten.

Trump tekent op korte termijn een decreet, een zogenoemd 'executive order'.

'In het kader van de aanval van een onzichtbare vijand en de noodzaak om de banen te beschermen van onze geweldige Amerikaanse burgers, teken ik een decreet om tijdelijk immigratie in de Verenigde Staten op te schorten', zei Trump. De president maakte geen details van het besluit bekend, maar de maatregel om tijdelijk geen werkvisa en verblijfsvergunningen uit te geven zou nog deze week van kracht worden.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Trump had eerder al het grensverkeer met buurlanden Mexico en Canada aan banden gelegd. Die maatregel was genomen om de gezondheid van de mensen in de drie landen beschermen, maar ook om illegale immigratie te ontmoedigen. Ook asielzoekers werden geweerd.

Daarnaast is momenteel voor reizigers uit veel landen al een inreisverbod in de VS van kracht.

Mensenrechtenorganisaties vrezen, volgens The New York Times, dat de president de pandemie gebruikt om een strenge migratiepolitiek te realiseren. De nieuwe migratiemaatregel zal zeker voor de rechter aangevochten worden.

Sinds Donald Trump president werd, is het aantal visa voor buitenlanders die naar de VS willen migreren teruggelopen met ongeveer een kwart, van 617.752 in 2016 tot 462.422 in 2019.

Volgens de Washington Post zou het de eerste keer zijn in de VS-geschiedenis dat migratie wordt stilgelegd. In de periode van de Spaanse griep, 1918, kwamen 110.000 migranten het land in.

Met ruim 787.000 gevallen van besmetting en 42.300 overlijdens zijn de VS zwaar getroffen door Covid-19.

Sinds de gezondheidscrisis losbarstte, zijn 22 miljoen Amerikanen werkloos geworden.

