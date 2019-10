Niet mijn probleem: dat leek VS-president Donald Trump te suggereren tijdens een persconferentie op woensdag over IS-strijders die tijdens het Turkse offensief in noordelijk Syrië mogelijk ontsnappen richting Europa.

Het Turkse offensief tegen de Koerdische strijders in het noorden van Syrië doet opnieuw vragen rijzen over de beveiliging van de kampen waar buitenlandse IS-strijders vastgehouden worden. Koerdische milities houden immers duizenden Europese Syriëstrijders vast.

Wordt het risico opnieuw groter dat ze de benen kunnen nemen en naar Europa terugkeren? Een Amerikaanse journalist stelde die vraag aan VS-president Donald Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis op woensdag.

'Veel landen wilden ze (de IS-strijders, nvdr.) niet terugnemen', liet Trump optekenen.

Wat als sommige van deze IS-strijders ontsnappen en elders een bedreiging vormen, vroeg een journalist.

'Wel, ze zullen ontsnappen richting Europa, dat is waar ze heen willen', antwoordde president Trump. 'Ze willen terug naar hun thuis. Maar Europa wilde ze maandenlang niet hebben. Ze zouden processen gehouden kunnen hebben, of wat ze ook maar wilden, maar zoals gewoonlijk was het niet wederkerig...'

Trump indicates he's not worried about ISIS fighters escaping northern Syria because if they do they'll just end up in Europe pic.twitter.com/cBsbXQxjsg — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2019

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wil snel werk maken van de berechting van de zogenaamde foreign terrorist fighters in de regio waar de misdaden hebben plaatsgevonden. Dat zei hij woensdagavond in het VRT-programma Terzake.

'We hebben met de zeven landen samengezeten en we zijn ervan overtuigd dat de berechting in de regio moet gebeuren', aldus de minister. Hij meent dat er daarvoor 'een speciale rechtbank' opgericht moet worden, 'die we ook zullen moeten betalen'.

In een interview met Knack eerder deze week zei Turkijekenner Ebubekir Isik dat Europa zich moet voorbereiden op terugkerende IS-strijders:

'Vermoedelijk zal Turkije de verantwoordelijkheid voor de foreign fighters overnemen', zegt Isik. 'Ik denk dat Turkije die strijders zal overdragen aan hun Arabische bondgenoten in de regio. Het is onvermijdelijk dat er Syriëstrijders via Turkije naar Europa zullen reizen.'

'Zelfs als Erdogans regering de garantie zou geven dat ze geen IS-strijders zal laten doorreizen, is dat ongeloofwaardig. Het Turkse leger heeft er de middelen niet voor, en voor de Arabische milities is het geen prioriteit om die foreign fighters vast te houden. Europa kan zich daar maar beter op voorbereiden.'