De Amerikaanse president Donald Trump legt sancties op aan Turkije, na het offensief tegen de Koerden in Syrië. Amerikaanse troepen zullen volgens Trump actief blijven

Dat heeft Trump maandagavond bekendgemaakt via Twitter. Met de economische sancties richten de VS zich tegen 'huidige en voormalige functionarissen' van de Turkse regering. Het is nog niet bekend om wie het precies gaat en wanneer de sancties precies ingaan. De staaltarieven zullen weer stijgen tot 50 procent, hetzelfde niveau als voor een verlaging van afgelopen mei. De onderhandelingen over een vrijhandelsdeal met Turkije worden per direct afgebroken.

Trump schrijft dat Turkije de vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen IS 'niet in gevaar mag brengen'. 'Turkije moet bovendien prioriteit geven aan de bescherming van burgers, met name kwetsbare etnische en religieuze minderheiden in Noordoost-Syrië', aldus Trump, die de Koerden niet bij naam noemt.

De Amerikaanse president noemt het 'onacceptabel' dat Turkije zich richt op burgerdoelwitten, en hij roept het land op om vluchtelingen terug naar huis te laten keren. 'Ik heb dit perfect duidelijk gemaakt aan president Erdogan: de daad van Turkije veroorzaakt een humanitaire crisis en creëert de omstandigheden voor mogelijke oorlogsmisdaden', aldus nog Trump.

De Amerikaanse militairen die uit Syrië worden teruggetrokken 'zullen nu opnieuw worden ingezet in de regio om de situatie te monitoren en een herhaling van 2014 te voorkomen', schrijft Trump. Waar in de regio de militairen exact worden ingezet, is niet duidelijk, al bevestigt hij dat de Amerikanen vertrekken uit Noord-Syrië. Een 'klein aantal' Amerikaanse troepen blijft achter in het zuiden van het land.

Met zijn verklaring lijkt Trump te erkennen dat IS mogelijk sterker wordt door de Amerikaanse terugtrekking uit de regio, al schrijft hij ook dat 'het fysieke kalifaat van IS is verslagen'. Afgelopen weekend meldden Koerdische autoriteiten dat honderden IS-gevangenen zouden zijn ontsnapt, dichtbij de gevechten tussen Koerdische en Turkse troepen. Het zou voornamelijk gaan om vrouwen en kinderen van IS-strijders.

'Verschillende gevaarlijke IS-gevangenen vrijgelaten'

Het Pentagon meldde maandag dat de Turkse inval in het noordoosten van Syrië heeft geleid tot de vrijlating van verschillende gevaarlijke IS-gevangenen. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper.

'Ondanks het verzet en de herhaaldelijke waarschuwingen van de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap, heeft de Turkse president Erdogan een unilaterale invasie van het noorden van Syrië bevolen die heeft geleid tot wijdverspreide slachtoffers, vluchtelingen, verwoesting, onveiligheid en een groeiende bedreiging tegen Amerikaanse militairen', stelt Esper in een mededeling.

'Deze onaanvaardbare aanval heeft ook de succesvolle multinationale 'Defeat ISIS'-missie in Syrië ondermijnd, wat resulteerde in de vrijlating van verschillende gevaarlijke IS-strijders', aldus Esper nog. 'Ik zal volgende week de NAVO bezoeken in Brussel, waar ik onze bondgenoten zal aanzetten om gezamenlijke en individuele diplomatieke en economische maatregelen te nemen als antwoord op deze verschrikkelijke acties van Turkije.'