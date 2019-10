Nu Turks president Recep Tayyip Erdogan met een nieuwe vluchtelingencrisis dreigt, zakken de relaties tussen Europa en Turkije onder het vriespunt. Tegelijk laait de discussie rond de Belgische IS-strijders weer op. Groen-Kamerlid Jessika Soors, expert op het vlak van deradicalisering, vraagt dat we ons niet verliezen in 'schijnoplossingen'.

De Turkse inval in Noord-Syrië zet de discussie rond de berechting van IS-strijders, die worden vastgehouden in de regio door Koerdische strijdkrachten, weer op scherp. Volgens Paul Van Tigchelt, topman van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD), moeten de strijders naar hier worden gebracht. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gooit het over een andere boeg. Hij heeft zelfs geld veil om een speciale internationale rechtbank op te richten in Irak om de 50-tal Belgen te berechten.

...