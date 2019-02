Trump in State of the Union: 'Ik zal ervoor zorgen dat de muur gebouwd wordt'

Kim en Trump hadden elkaar in juni vorig jaar al een eerste keer ontmoet tijdens een historische top in Singapore, waar Kim zich engageerde voor een volledige denuclearisatie.

Dat er een nieuwe ontmoeting tussen de twee staatshoofden zou komen, was eerder al bekendgemaakt. Maar het was nog niet geweten waar en wanneer die bijeenkomst precies zou plaatsvinden.

De Amerikaanse president klopte zich tijdens zijn State of the Union ook op de borst voor zijn aanpak van de Koreaanse crisis. Hij wees erop dat in Noord-Korea al vijftien maanden geen raketlancering meer heeft plaatsgevonden. 'Als ik niet verkozen was als president van de VS dan hadden we, in mijn opinie, nu in een grote oorlog met Noord-Korea gezeten', beweerde Trump.

Daarna sneed de president nog enkele andere heikele onderwerpen van het Amerikaans buitenlands beleid aan. Zo verdedigde hij zijn beslissing om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië en Afghanistan. 'Het is tijd om onze dappere krijgers thuis een warm welkom te bieden', verklaarde hij. Trump pleitte voor vreedzame oplossingen voor het conflict. Hij bevestigde daarbij ook dat er momenteel 'constructieve' vredesgesprekken gevoerd worden met de taliban. 'Grootse landen voeren geen eindeloze oorlogen.'

In verband met de handelsbetrekking met China, liet Trump dan weer verstaan dat 'de diefstal van jobs en rijkdom is beëindigd'. Hij wees daarbij met een een beschuldigende vinger naar de vorige Amerikaanse regering, 'die dit heeft toegelaten'.

Ook de crisis in Venezuela kwam aan bod. 'We staan achter de Venezolanen in hun nobele zoektocht naar vrijheid. En we veroordelen de brutaliteit van het Maduro-regime', zo klonk het. Trump had eerder al zijn steun uitgesproken voor Juan Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president van Venezuela.

'Bescherming van de grens'

Trump besteedt dinsdag ook een groot deel van zijn State of the Union aan illegale immigratie en aan de Mexicaanse grensmuur. 'Ik zal ervoor zorgen dat de muur gebouwd wordt', zo verzekerde Trump.

Hij sprak over een 'hardnekkige nationale crisis' aan de Amerikaanse zuidgrens. Hij wijdde ook lang uit over de nadelen van illegale immigratie, die volgens hem ten koste gaat van de werkende Amerikanen. Hij noemde illegale immigratie bovendien de belangrijkste oorzaak voor misdaden als moord en drugshandel. Trump stelde dat de criminaliteit was afgenomen in de regio's aan de Amerikaans-Mexicaanse grens waar al grensbescherming is opgetrokken. 'Muren werken. Muren redden levens'.

De president waarschuwde dat het Congres nog maar tien dagen de tijd heeft om een nieuwe wetgeving voor de muur goed te keuren. De discussie over de bouw en de financiering van de muur leidde eerder al tot de langste 'shutdown' in de geschiedenis van de VS. De State of the Union werd vanwege die shutdown al een week uitgesteld.

Sneer naar Rusland-onderzoek

De toespraak van Trump duurde zowat 1 uur en 23 minuten, een drietal minuten langer dan zijn State of the Union vorig jaar. Helemaal aan het begin van die speech sloeg de president een verzoenende toon aan. 'Ik sta hier om samen met jullie historische doorbraken te realiseren voor alle Amerikanen', zo sprak Trump de Congresleden toe. 'De agenda die ik vanavond uiteen zal zetten, is geen Republikeinse of Democratische agenda. Het is de agenda van de Amerikaanse mensen'.

Trump riep daarbij op tot samenwerking tussen beide partijen op het vlak van werk, handel, infrastructuur, gezondheidszorg, immigratie en buitenlandse beleid. 'Samen kunnen we decennia van politieke patstelling doorbreken', aldus nog de president. 'We moeten afzien van de politiek van haat, verzet en vergelding, en het grenzeloze potentieel van samenwerking, compromis en algemeen welzijn omarmen', vervolgde Trump, die voor die woorden zelfs ostentatief applaus kreeg Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden.

Daarna besteedde Trump aandacht aan de gunstige economische conjunctuur in de VS. 'Er zijn nu meer mensen aan het werk dan ooit voorheen in geschiedenis van VS', beklemtoonde hij.

De president maakte wel meteen van de gelegenheid gebruik om impliciet kritiek te uiten op het onderzoek naar Russische inmenging tijdens zijn verkiezingscampagne. 'Er vindt een economisch mirakel plaats in de VS. En het enige dat dit kan tegenhouden zijn dwaze oorlogen en ridicule, partijdige, onderzoeken', verklaarde Trump. Daarmee doelde hij overigens niet alleen op het Mueller-onderzoek, maar ook op het voornemen van de Democraten om hun meerderheid in het Huis in te zetten om de president te dagvaarden voor politieke onderzoeken, bijvoorbeeld om zijn belastingaangiften te overhandigen.

Democrate Abrams in eigen toespraak erg kritisch over shutdown

De Democratische politica Stacey Abrams heeft in haar antwoord op Trumps State of the Union fel uitgehaald naar de shutdown, die heel wat federale ambtenaren in de VS heeft getroffen. Volgens Abrams ligt de schuld voor die shutdown bij de politieke spelletjes van de Amerikaanse president.

'Enkel weken geleden heb ik vrijwilligers vergezeld bij het uitdelen van maaltijden aan federale werknemers. Ze stonden in de rij te wachten op een doos eten en een sprankeltje hoop, omdat ze al weken geen loon meer gekregen hadden', zo wordt Abrams geciteerd door de Amerikaanse nieuwszender CNN. 'Het is een schande dat hun broodwinning als een pion wordt ingezet bij politieke spelletjes. De shutdown was een stunt die door de president op touw werd gezet, die elke vorm van eerlijkheid tart en die niet enkel onze mensen, maar ook onze waarden in de steek liet', aldus nog Abrams tijdens haar toespraak, die gehouden werd in Atlanta.

Als gevolg van de discussie over de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, hebben de VS de langste shutdown uit hun geschiedenis gekend. Door een tijdelijk akkoord zijn de federale overheidsdiensten momenteel wel weer geopend tot 15 februari.

Abrams nam voorts het migratiebeleid van de regering-Trump onder vuur. 'Deze regering kiest ervoor om kinderen op te sluiten en families uit elkaar te rukken', zo zei ze. 'Amerika is sterker geworden door de aanwezigheid van immigranten, niet door de aanwezigheid van muren.'

Het is een traditie dat na afloop van de State of the Union een antwoord gegeven wordt vanuit de oppositie. Stacey Abrams, die gezien wordt als een van de rijzende sterren binnen de Democratische partij, is de eerste zwarte vrouw die deze eer krijgt.

Vrouwelijke Democraten plaatsen vrouwenrechten in de kijker

Heel wat vrouwelijke Congresleden van de Democratische partij waren dinsdag in een opvallende witte outfit gekleed tijdens de State of the Union van de Amerikaanse president Donald Trump. Op die manier wilden ze eer betuigen aan de suffragettes, die in het begin van de twintigste actie voerden voor vrouwenstemrecht. De campagnes van de suffragettes, die ook vaak in het wit getooid waren, zorgden er uiteindelijk voor dat Amerikaanse vrouwen sinds 1919 naar de stembus mogen trekken.

De Democratische vrouwen lieten bovendien ook tijdens de toespraak van president Trump van zich horen toen vrouwelijke thema's aan bod kwamen.

Women in Congress erupt in cheers and standing ovation after President Trump notes that one century after the Constitutional amendment giving women the right to vote, "we also have more women serving in Congress than ever before" https://t.co/nlZCiYaFLR pic.twitter.com/c8AgtZMPRO — CNN (@CNN) February 6, 2019

Dat gebeurde toen Trump erop wees dat de toegenomen werkgelegenheid vooral ten goede komt van de vrouwen, die 58 procent van de nieuwe jobs hebben ingevuld. 'We hebben meer vrouwen in het personeelsbestand dan ooit voorheen', verklaarde de president, die daarop een staande ovatie kreeg van de vrouwelijke Democratische Congresleden. 'Jullie werden niet verondersteld om dat te doen', grapte Trump daarop.

De president beklemtoonde ook dat een recordaantal vrouwen deel uitmaakt van het Amerikaanse Congres. Momenteel zijn vrouwen goed voor bijna een kwart van het aantal federale parlementsleden.