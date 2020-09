De Amerikaanse president Donald Trump hield zondagavond zijn eerste volledig indoor verkiezingsrally in maanden, en dat ondanks lokale regels die bijeenkomsten binnen van meer dan 50 mensen verbieden. 'Dit is een belediging voor iedereen die de richtlijnen heeft gevolgd en offers heeft gebracht'

De bijeenkomst vond plaats in een fabriek in Henderson, Nevada, en komt er net nu de VS de 200.000 coronadoden naderen. Hoewel het aantal besmettingen in dalende lijn zit, hameren gezondheidsdeskundigen er op dat afstand houden nog steeds broodnodig om een krachtige heropleving van het virus te voorkomen.

'Als je op straat kan protesteren, kan gokken in een casino of kleine bedrijven kan platbranden tijdens rellen, dan kun je onder het eerste amendement vreedzaam samenkomen om te luisteren naar de president van de Verenigde Staten', zei Tim Murtaugh, de communicatiedirecteur van de Trumps campagne in een verklaring.

Tijdens het evenement werden temperatuurcontroles uitgevoerd en maskers en handdesinfecterend middel uitgedeeld.

Kathleen Richards, een woordvoerder van de stad Henderson, vertelde CNN dat het evenement in strijd is met de covid-19 regels van de staat en dat de uitbater van de fabriek zijn bedrijfsvergunning dreigt te verliezen.

Ook de gouverneur van de staat, de Democraat Steve Sisolak, gaf Donald Trump een veeg uit de pan. De president 'lijkt te zijn vergeten dat dit land nog steeds middenin een wereldwijde pandemie zit', twitterde hij. 'Dit is een belediging voor elke inwoner van Nevada die de richtlijnen heeft gevolgd en offers heeft gebracht', zei Sisolak. 'Het is ook een directe bedreiging voor alle recente vooruitgang die we hebben geboekt en kan ons mogelijk terugwerpen.' De gouverneur stelde tot slot dat de acties van Trump 'talloze levens in gevaar brengen.'

De laatste indoor-rally van Trump vond plaats in Tulsa, Oklahoma, waarna de stad een piek zag in coronagevallen.

Nog 8 jaar

Op de sociale media is er ook wat ophef ontstaan over uitspraken die Trump deed op die verkiezingsrally in Henderson. 'Nadat we nog vier jaar binnenhalen... dan zullen we vragen voor misschien nog eens vier jaar ofzo,' zei hij volgens de Amerikaanse politieke nieuwssite The Hill.

Volgens de Amerikaanse grondwet kan een president slechts éénmaal worden herkozen en dus maximaal twee ambtstermijnen van vier jaar doen.

President Trump: "After we win 4 more years -- we'll ask for maybe another 4 or so." pic.twitter.com/Tpu99LcZ5T — The Hill (@thehill) September 14, 2020

