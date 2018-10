'Trump bouwde vermogen op via verdachte fiscale constructies'

De NYT baseert zich op belastingaangiftes en vertrouwelijke financiële documenten, in combinatie met interviews. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse president, net als zijn vier broers en zussen, kon genieten van het geld dat zijn vader Fred als vastgoedmakelaar had verdiend. Voor Donald Trump zou het gaan om 413 miljoen dollar in totaal.

Volgens de krant werd een deel van dat geld via belastingontwijking, en zelfs pure fiscale fraude, verkregen. De president en zijn broers en zussen richtten een schermvennootschap op met als enige doel de giften van hun ouders te verbergen. Donald Trump zou zijn vader ook actief hebben geholpen bij het ontwijken van belastingen, voor miljoenen dollars in totaal. Vastgoed dat in het bezit was van de familie Trump werd daarbij ondergewaardeerd.

De kinderen van Fred Trump zouden in totaal meer dan een miljard dollar hebben gekregen, schrijft de krant. Ze zouden dus, bij een erfbelasting van 55 procent, zo'n 550 miljoen dollar hebben moeten betalen. Maar in realiteit werd slechts 52,2 miljoen dollar afgedragen aan de fiscus.

Het Witte Huis wilde dinsdagavond niet meteen reageren op het krantenbericht. Een advocaat van Trump zegt in de krant wel dat de beschuldigingen 'honderd procent vals' zijn. Volgens de advocaat was Donald Trump ook niet betrokken, maar werden zijn zaken afgehandeld door professionals en andere leden van de familie.

De New York Times zegt nog dat het zich heeft gebaseerd op financiële documenten van vader Trump, want de Amerikaanse president wil zijn eigen belastingaangiftes niet publiceren. De vennootschap waar zijn vermogen is in ondergebracht, de Trump Organization, publiceert ook geen resultaten. Die vennootschap wordt momenteel geleid door zijn zonen Eric en Donald Trump Junior.