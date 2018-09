Dit moet u weten over het nieuwste ophefmakende boek over Trump: 'We zijn in crazytown beland'

Fear: Trump in the White House, het nieuwe boek van Bob Woodward, verscheen dinsdag in de Verenigde staten en bleek direct een bestseller: de eerste druk is maar liefst 1 miljoen exemplaren groot. Ook de impact van het boek is enorm: de belangrijkste onthullingen uit Fear waren dagenlang in het nieuws en Woodward zelf was constant op radio en televisie te horen. Het boek verschijnt 20 september in het Nederlands bij uitgeverij Prometheus.

