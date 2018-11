Trump: Amerikaanse soldaten kunnen schieten op migranten als ze stenen gooien

Nu verschillende 'migrantenkaravanen' vanuit Midden-Amerika op weg zijn naar de Verenigde Staten zegt VS-president Donald Trump dat sommige deelnemers 'op een perfide en gewelddadige manier' stenen gooiden naar de Mexicaanse ordetroepen toen ze werden tegengehouden aan de grens tussen Guatemala en Mexico.

'Als ze stenen naar ons leger zullen gooien, zal ons leger repliceren', zegt de president van de VS. Een dag geleden zei Trump dat hij 15.000 soldaten naar de grens met Mexico zou sturen.

'Ik heb hen (de soldaten, nvdr.) gezegd om dat (een steen, nvdr.) als een geweer te beschouwen. Als zij (de migranten, nvdr.) met stenen gooien zoals ze dat deden naar de Mexicaanse politie, dan zeg ik om dat als een geweer te beschouwen', zegt de VS-president. Een woordvoerder van het Pentagon wou op vraag van het Franse persagentschap AFP geen commentaar geven op 'hypothetische situaties'.

Op 6 november vinden er tussentijdse verkiezingen plaats in de VS. De voorbije dagen is Trumps retoriek over migratie sterk toegenomen. Antimigratiestandpunten liggen in het algemeen goed bij Trumps achterban.

Zo kondigde Trump donderdag ook een hardere lijn aan tegen migranten die de VS zonder papieren binnenkomen en asiel aanvragen. Over de details bleef het vaag. Maar Trump zei dat migranten die asiel willen aanvragen dat aan een grensovergang zullen moeten doen.

'Wie ervoor kiest onze wet te schenden en illegaal naar hier te komen, zal niet langer in staat zijn met ongegronde eisen automatisch toegang te krijgen tot ons land.'

De Centraal-Amerikaanse migranten vluchten voor het geweld van jeugdbendes in de regio, alsook voor de slechte economische situatie.