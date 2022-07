Tientallen doden door bendegeweld in Haïti

Er zijn op een week tijd al minstens 89 mensen omgekomen door gewapende confrontaties tussen bendes in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Dat zegt de lokale mensenrechtenorganisatie RNDDH.

Er zouden ook 74 mensen gewond zijn geraakt. Zestien mensen zouden vermist zijn. De voorbije dagen streden twee gewapende bendes tegen elkaar in het drukbevolkte stadsdeel Cité Soleil. De onderbemande politie komt er niet tussenbeide. Artsen Zonder Grenzen riep de strijdende partijen op om de hulpverleners doorgang te verlenen en burgers te sparen.

Duizenden mensen zitten volgens de ngo ingesloten zonder drinkwater, voedsel en medische zorg. Er is een belangrijke brandstofterminal gevestigd in de buurt waar wordt gevochten. De bevoorrading van tankstations in de hele hoofdstad is verstoord.