Theresa May wint vertrouwensstemming binnen haar Conservatieve Partij

Het resultaat werd iets na 22 uur Belgische tijd bekendgemaakt door de voorzitter van het '1922 Committee', de commissie van parlementsleden van de Britse Conservatieven.

De uitslag betekent dat May kan aanblijven aan partijleidster en als premier. May had 159 stemmen nodig voor een absolute meerderheid en heeft die drempel dus ruimschoots overschreden.

Toch zijn 117 tegenstemmen niet te verwaarlozen. Het valt af te wachten of May, ondanks haar overwinning, verzwakt uit de stemming komt. Het betekent dat meer dan een derde van Mays eigen partijgenoten het vertrouwen in haar heeft opgezegd. Het minste wat kan worden gezegd, is dat May niet versterkt uit de stemming komt.

Een duidelijke overwinning had May kunnen helpen om haar brexit-akkoord door het Britse parlement goedgekeurd te krijgen. Het verzet daartegen is zo groot dat ze de voor dinsdagavond geplande stemming maandagmiddag liet uitstellen. Ze was namelijk zeker dat een meerderheid de 'deal' zou verwerpen.

Het was precies het uitstel dat de Tories overtuigde om een vertrouwensstemming tegen hun eigen partijleider uit te lokken. In een poging het brexit-akkoord door het Lagerhuis te loodsen, wil May van de overige staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie 'juridische en politieke garanties' krijgen met betrekking tot de in de tekst verankerde noodoplossing voor de Ierse grenskwestie (de 'backstop'), zo zei ze in een eerste reactie op het resultaat van de vertrouwensstemming. Die backstop blijkt het grootste struikelblok te worden voor May en haar akkoord met de EU.

Europese bronnen gaven donderdag te kennen dat de manoeuvreerruimte voor de EU27 evenwel bijzonder klein is en dat elke verklaring die ze donderdag eventueel op papier kunnen zetten, in geen geval tegen het akkoord kan ingaan. Over de deal zelf kan niet opnieuw onderhandeld worden.