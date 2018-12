Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be analyse

Is Theresa May bezig aan haar laatste dagen als premier?

Vanavond wordt er in de Conservatieve fractie gestemd over een motie van wantrouwen tegen de premier van het Verenigd Koninkrijk Theresa May. Verliest ze die stemming, dan komt er een andere partijleider én premier aan het hoofd van het land.