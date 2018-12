'De Britse premier en de oppositieleider denken hetzelfde over brexit'

De BBC had reden zich te verheugen. Na maandenlang geprobeerd te hebben de televisieschuwe premier in de studio te krijgen, ging Theresa May akkoord met een rechtstreeks uit te zenden debat over brexit met oppositieleider Jeremy Corbyn. De discussie zou vanavond, zondag 9 december, worden uitgezonden. Twee dagen voor de cruciale stemming over May's brexitakkoord. Totdat de publieke omroep er de stop uittrok.

...