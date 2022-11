Teheran beschuldigt Londen erop uit te zijn Iran te destabiliseren

De Iraanse minister van inlichtingen Esmail Khatib heeft woensdag het Verenigd Koninkrijk ervan beschuldigd acties uit te voeren met het oog op het destabiliseren van de Islamitische Republiek, in de context van protesten die de dood van Mahsa Amini hebben uitgelokt.

‘Wat de recente gebeurtenissen betreft, is de betrokkenheid van de Britten bij de propaganda en van het Saoedische regime bij de financiering (van de demonstraties) meer dan duidelijk’, zei de minister, geciteerd door het officiële persbureau Irna. Teheran beschuldigt Londen van het hosten van zenders in het Perzisch die vijandig staan tegenover Iran en die in ruimte mate verslag uitbrengen over de protesten sinds de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische op 16 september, drie dagen na haar arrestatie in Teheran door de zedenpolitie.

Tientallen mensen, voornamelijk demonstranten maar ook leden van de veiligheidstroepen, vonden de dood en honderden anderen werden gearresteerd tijdens deze protestbijeenkomsten, door de autoriteiten als ‘oproer’ omschreven. ‘In tegenstelling tot Engeland zullen we nooit terroristische acties en onveiligheid in andere landen steunen’, zei de Iraanse minister, terwijl hij waarschuwde dat ‘het Verenigd Koninkrijk zal boeten voor zijn acties die erop gericht zijn Iran minder veilig te maken’.

Begin oktober had het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Britse ambassadeur ontboden om te protesteren tegen ‘de inmenging van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in de binnenlandse aangelegenheden van Iran, door zijn toevlucht te nemen tot valse en provocerende interpretaties’.

‘Het Iran International-kanaal (Perzischtalige televisie in Londen, nvdr) is door het Iraanse veiligheidsapparaat erkend als een terreurorganisatie en haar agenten zullen worden vervolgd door het ministerie van Inlichtingen’, zei Khatib. Het ministerie van Inlichtingen en de Revolutionaire Garde, het ideologische leger van de Islamitische Republiek, beschuldigden eind oktober de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst en haar ‘bondgenoten uit het Verenigd Koninkrijk, Israël en Saoedi-Arabië van ‘samenzwering’ tegen Iran.