Het containerschip Ever Given, dat sinds dinsdag het Suezkanaal blokkeerde, is los en opnieuw aan het varen. Dat meldt een bedrijf dat diensten verleent in het Suezkanaal.

Ook de Suezkanaal-autoriteit zei in een mededeling dat het schip weer aan het varen is.

'We kunnen met veel plezier bevestigen dat de autoriteit van het Suezkanaal en het personeel erin geslaagd zijn om de Ever Given opnieuw te laten varen. Het schip is momenteel onderweg naar Great Bitter Lake', aldus loodsenbedrijf Leth Agencies op Twitter.

It is with utmost pleasure that we can confirm that the #Suez Canal Authority and staff have succeeded in re-floating M/V EVER GIVEN. She is currently underway to Great Bitter Lake. More information will follow on our profile. M/V EVER GIVEN is no longer #grounded pic.twitter.com/jLjkeXAu4m — Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021

Inspectie

Het schip wordt door sleepboten naar het meer in het midden van het kanaal gebracht en zal daar aan een inspectie worden onderworpen. Ook zullen de autoriteiten onderzoeken wat de oorzaak was van het incident.

Het is nog niet duidelijk wanneer het schip zijn tocht naar Rotterdam kan voortzetten. Volgens verschillende media zouden een hevige windstoot en hoogtij geholpen hebben bij het loskomen van het schip.

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag tijdens een zandstorm vast in het Egyptische Suezkanaal en lag dwars over de belangrijke waterweg voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa.

Maandagochtend raakte al bekend dat de scheepsschroeven door baggeraars waren vrijgemaakt uit de modder, maar de werkzaamheden moesten nog worden voortgezet. In totaal haalden de baggeraars ongeveer 30.000 kubieke meter zand weg om het schip vrij te maken.

File

Het verkeer in het Suezkanaal kan nu dus hernemen. Door de blokkade stonden volgens persagentschap Bloomberg maandag 450 schepen in file op het kanaal. Volgens de Deense rederij Maersk kan het nog zes dagen duren vooraleer alle schepen vertrokken zijn. Verschillende rederijen kozen er ondertussen voor om hun schepen te laten omvaren via Kaap de Goede Hoop.

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde vracht per boot passeert langs het Suezkanaal. Er passeren dagelijks ongeveer 50 boten, goed voor bijna 19.000 schepen in 2020.

