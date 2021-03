Een van de grootste containerschepen ter wereld zit vast in het Suezkanaal. En zoiets krijg je niet zomaar los.

Het Suezkanaal in Egypte zit sinds dinsdag geblokkeerd door een gigantisch containerschip dat is gestrand. Het vaartuig, de Ever Given, is 400 meter lang, 59 meter breed en weegt 220.000 ton. Volgens de Egyptische Autoriteit van het Suezkanaal (SCA) was een sterke zandwind verantwoordelijk voor het ongeluk. Deze beperkte de zichtbaarheid, waardoor het schip de kade raakte en vastliep.

Een dergelijke zeereus met 22.000 zeecontainers aan boord vlot trekken is - niet verrassend - extreem moeilijk en de hele zaak zal nog tot volgende week woensdag duren, zeggen experts. De operatie bestaat uit een combinatie van sleepboten, baggerwerken en het verlichten van het schip.

Geen beweging in te krijgen

Verschillende sleepboten probeerden de 'gestrande walvis' al uit de zandbanken aan beide kanten van het kanaal te trekken, maar tevergeefs. Omdat de zijkanten van het kanaal minder diep zijn dan de vaargeul in het midden en het schip zo zwaar geladen is, is er geen beweging in te krijgen.

Sleepboten proberen de Ever Given vlot te trekken. © reuters

Ook een graafmachine en een grondwerker (mét eigen Twitteraccount) die aan wal zijn ingezet om de voorsteven van het schip uit te graven, brengen weinig zoden aan de dijk.

Het uitgraven van de voorsteven blijkt geen soelaas te bieden. © reuters

Een Nederlands en Japans baggerbedrijf bekijken momenteel hoe ze 15.000 tot 20.000 kubieke meter zand en modder kunnen wegzuigen rond en onder het schip zodat het de diepte krijgt die het nodig heeft om weg te kunnen. Bij een diepte van 12 tot 16 meter kan het schip wellicht vlot getrokken worden.

Maar omdat het vaartuig zo vast zit in het zand, vrezen experts dat er meer nodig is en dat ze het schip zullen moeten lichter maken door brandstof, ballastwater en lading weg te halen. Dat is niet evident en al helemaal niet zonder gevaar. Hiervoor zouden kraanschepen moeten worden aangerukt die op een enorme hoogte scheepscontainers uitladen. Een werk van lange adem. Bovendien kan de stabiliteit van het schip op die manier aangetast worden. Het worstcasescenario is dat het schip in tweeën breekt door een ongelijke gewichtsverdeling.

Het overpompen van de brandstof is een gemakkelijkere oplossing, maar wellicht niet voldoende om het gewicht van het schip te reduceren. Een lichter schip kan vervolgens achteruit getrokken worden door sleepboten.

© isopix

Ommetje van 14 dagen

Op foto's is te zien hoe het schip schuin ligt in het kanaal, dat zelf niet meer dan 200 meter breed is, en er het vaarverkeer zo blokkeert. Intussen liggen bijna 240 schepen - met voor miljarden dollars aan goederen geladen - te wachten om te kunnen verder varen. Men spreekt van de duurste file ooit. Het 193 kilometer lange Suezkanaal is immers een van de drukste vaarroutes ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Gemiddeld varen 51 schepen per dag langs deze handelsslagader.

© reuters

Een alternatieve route zou een reis van 7.000 kilometer en 14 dagen extra betekenen en veel productielijnen zouden door die vertraging in de problemen komen.

De Japanse eigenaar van het onfortuinlijke schip, het bedrijf Shoei Kisen Kaisha, verontschuldigt zich intussen voor het verstoren van de mondiale handel.

