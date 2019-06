Oppositieleiders in Sudan hebben zaterdag opgeroepen tot een 'burgerlijke ongehoorzaamheid' vanaf zondag. Ze vragen dat te doen uit protest tegen de militaire machthebbers die beschuldigd worden van de brutale repressie van manifestanten eerder deze week.

'De echte (burgerlijke) ongehoorzaamheid start zondag en zal niet stoppen tot er een civiele regering wordt aangekondigd', aldus de vakbondskoepel SPA, een van de grote spelers in de protestbeweging.

De oproep komt er een dag na het bezoek van de Ethiopische premier Abiy Ahmed aan Khartoem. Hij moet optreden als bemiddelaar tussen de oppositie en de militaire overgangsraad, die aan de macht is sinds de afzetting van president Omar al-Bashir op 11 april.

Maandag openden de veiligheidstroepen nog het vuur op vreedzame demonstranten die een sit-in hielden voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem. Daarbij vielen tientallen doden. De oppositie spreekt van een bloedbad en van een klimaat van terreur in de hoofdstad.

Volgens SPA is de burgerlijke ongehoorzaamheid 'een vreedzame daad waarmee het machtigste wapenarsenaal ter wereld op de knieën kan worden gebracht'. Eind mei was er al een tweedaagse staking in het land om druk te zetten op het leger. Het is niet duidelijk welke vorm die ongehoorzaamheid zal aannemen.