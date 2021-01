Omdat Donald Trump afwezig bleef bij de eedaflegging van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, was er een bijzondere procedure nodig om de overdracht van de nucleaire codes te regelen. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwszender NBC.

De nucleaire 'voetbal' is een tas van meer dan twintig kilogram aan apparatuur, waarmee de president via gecodeerde gegevens de controle over de Amerikaanse kernwapens heeft. Die tas, die gedragen wordt door een militair, moet zich constant in de nabijheid van de president bevinden.

Normaal gezien vindt de overdracht van de codes tussen de oude en de nieuwe president plaats tijdens de ceremonie waarop het staatshoofd wordt ingezworen. Maar omdat Trump zijn kat heeft gestuurd naar die plechtigheid, moest de uitwisseling deze keer dus op een andere manier gebeuren. Trump was tot woensdagmiddag 11 uur 59 minuten 59 seconden (lokale tijd) immers nog altijd degene die de controle had over de spreekwoordelijke rode knop. Daarom werd Trump bij de afreis naar zijn residentie in Mar-a-Lago in Florida nog altijd vergezeld door een militair die de nucleaire voetbal bij zich had.

Een andere militair bevond zich dan weer met een andere nucleaire voetbal in de buurt van Biden, op het moment dat hij de eed aflegde. De codes van Trump werden klokslag 12 uur ongeldig, terwijl de codes van Biden op hetzelfde moment geactiveerd worden. Trumps nucleaire voetbal wordt vervolgens teruggebracht naar Washington.

