Speciaal aanklager Jack Smith neemt ontslag – na mislukte vervolging van Donald Trump

Jack Smith, de speciale aanklager in twee federale zaken tegen de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump, heeft ontslag genomen. Het vertrek van Smith – zeker voor de inauguratie van Trump – was verwacht.

Smith deed onderzoek naar Trumps pogingen om diens verkiezingsnederlaag van 2020 terug te draaien en het achterhouden van geheime documenten door de Republikein. Maar de zaken werden stopgezet omdat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen zittende presidenten vervolgt. Smith vroeg rechter Tanya Chutkan uiteindelijk zelf om de procedure stop te zetten, maar zonder een uitspraak te doen over het vervolg van de zaak. Daarmee blijft de mogelijkheid bestaan om het dossier te heropenen wanneer Trumps ambtstermijn erop zit. Op 7 januari heeft Smith dan ook zijn finaal rapport overgedragen aan het ministerie van Justitie over de twee zaken. Eerder had Trump verklaard tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij Smith de laan zou uitsturen. Maar Smith was niet van plan om dit te ondergaan en stapt nu zelf op.

Smiths laatste week werd ook nog een kluwen van juridische betwisting. Hij wil zijn eindrapport publiceren, maar de Trump-advocaten proberen dat te verhinderen.

Dat Smith niet slaagde in zijn opzet om zijn zaken voor de rechtbank en een jury te brengen was niet alleen zijn fout. Hij werd laattijdig ingeschakeld. De Trump-advocaten haalden alles uit de kast om de procedures te vertragen en in de documentenzaak kregen ze daarbij actieve steun van de rechter, Aileen Cannon. Bovendien maakte de beslissing van het Hooggerechtshof, om presidentiële immuniteit ruimer te interpreteren, zijn zaken moeilijker.