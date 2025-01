Donald Trump komt ‘zonder voorwaarden vrij’ en krijgt geen straf in zwijggeldzaak

Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft vrijdag geen straf of boete gekregen na zijn veroordeling in de zwijggeldzaak. Een ander burger zou wellicht wel bestraft zijn, suggereerde rechter Juan Merchan.

Trump, riskeerde in principe tot vier jaar cel, maar de rechter liet hem ‘zonder voorwaarden vrij’. Trumps advocaten, die er alles aan deden om de strafmaat uit te stellen, maakten al duidelijk dat ze toch beroep zullen aantekenen tegen het vonnis.

Juan Merchan omschreef zijn taak om een passende straf uit te spreken als ‘een van de moeilijkste en belangrijkste beslissingen die een rechter moet maken’, in een proces door onder ‘unieke en merkwaardige omstandigheden’ doorging. De rechter vermeldde ook dat de strafbepaling ingegeven werd door het feit dat Trump binnenkort opnieuw zal worden ingezworen als president. ‘Gewone burgers kunnen niet genieten van deze wettelijke beschermingen. Het is het presidentschap dat die toekent aan degene die het ambt uitvoert en het zijn de burgers van dit land die recent beslisten dat hij eens te meer kan genieten van die beschermingen.’ Die verkiezing vlakt echter de zwaarwichtigheid van het juryverdict niet uit, aldus de rechter.

Ook Trump zelf nam, in tegenstelling tot tijdens het proces, het woord. Hij omschreef het proces als een ‘verschrikkelijke ervaring’. ‘Ik denk dat het een enorme tegenslag is geweest voor New York en het rechtssysteem van New York. Het is een politieke heksenjacht geweest om mijn reputatie te beschadigen zodat ik de verkiezingen zou verliezen. Dat heeft duidelijk niet gewerkt’, klonk het. Trump schreeuwde ook opnieuw zijn onschuld uit. Trump werd eind mei 2024 al door een twaalfkoppige jury in New York schuldig bevonden aan 34 aanklachten, waaronder het gesjoemel met bedrijfsgegevens, om de betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels te verhullen tijdens de laatste weken van de presidentscampagne in 2016. Zo’n betaling is op zich niet illegaal, maar Trump en zijn advocaten probeerden om de ware reden van de transactie te verhullen toen hij het zwijggeld terugbetaalde aan zijn toenmalige persoonlijke advocaat Michael Cohen. Daarmee werd Trump de eerste (oud)president die een veroordeling opliep en wordt hij de eerste zittende president, die een strafveroordeling opliep. Aangezien het om een zaak op staatsniveau gaat, kan Trump zich ook geen gratie verlenen.

De strafbepaling werd oorspronkelijk voor juli 2024 voorzien, maar er kwam uitstel, onder meer omdat het Hooggerechtshof besliste de presidentiële immuniteit uit te breiden, en sommigen getuigenissen in deze zaak sloegen op de periode dat Trump president was (hij schreef cheques aan Cohen uit tijdens zijn presidentschap). Maar na lang beraad en vele argumenten besliste rechter Merchan toch zijn strafmaat te bepalen, 10 dagen voor Trump opnieuw president wordt.