Spanningen in Jeruzalem: gewonden bij zware rellen tussen extreemrechtse joden en Palestijnen

In de marge van een optocht van de extreemrechtse joodse beweging Lahava, in Oost-Jeruzalem, is het tot zware rellen gekomen tussen de Lahava-betogers, de Israëlische politie en Palestijnse betogers.

Zware rellen in nabij Damascus Gate in Jeruzalem © Belga Image