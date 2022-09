Servië laat EuroPride dan toch toe

De Servische premier Ana Brnabić heeft zaterdagmiddag dan toch aangekondigd dat de EuroPride zal doorgaan. Dat heeft de organisatie van de LGBTQIA+-mars laten weten en zo schrijven ook verschillende lokale media. Eerder hadden de Servische autoriteiten het evenement ‘om veiligheidsredenen’ verboden, maar nu – onder druk van de internationale gemeenschap – beloofde Brnabić dat de EuroPride ‘veilig zal doorgaan’.

De mars staat om 17.00 uur deze avond/zaterdagavond gepland en vindt plaats in Belgrado. De premier beloofde dat de straten van de Servische hoofdstad veilig zullen zijn tijdens het evenement.

‘We zijn dolblij dat de premier zich heeft gehouden aan de belofte die ze in 2019 heeft gedaan om EuroPride in Belgrado te steunen. EuroPride is een viering van de liefde, een beweging voor gelijkheid en onderdeel van een wereldwijde campagne voor mensenrechten’, reageert Kristine Garina, voorzitter van de European Pride Organisers Association. ‘Het belichaamt de Europese waarden en is voor niemand een bedreiging, zeker niet voor Servië.’

Duizenden diplomaten, leden van het Europese parlement en andere Europese en internationale leiders zullen ook meestappen tijdens de mars, onder hen ook vicepremier Petra De Sutter (Groen).