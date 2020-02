De Amerikaanse Senaat heeft donderdag een resolutie goedgekeurd die de mogelijkheden van president Donald Trump beperkt om militair op te treden tegen Iran. Het staatshoofd zal waarschijnlijk zijn veto stellen tegen de tekst. Ondertussen maakt Trump ook werk van de grensmuur met Mexico.

In de Senaat werd de resolutie goedgekeurd met 55 stemmen tegen 45. Acht leden van Trumps Republikeinse partij stemden samen met de Democraten voor. Nu gaat de tekst ter goedkeuring naar het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden.

Eens dat ook het licht op groen zet, zal Trump niet op eigen houtje een oorlog kunnen starten tegen Iran. De Democraten dienden de resolutie in nadat de Iraanse generaal Qassim Soleimani in Irak werd gedood met een Amerikaanse drone.

Naar alle verwachting zal Trump echter zijn veto stellen tegen de resolutie. Eerder deed hij dat al bij een resolutie die zijn militaire macht met betrekking tot het conflict in Jemen beperkte.

Trump vraagt defensie om geld voor grensmuur

Naast de Iraanse kwestie is Trump ook al langer bezig om een grensmuur met Mexico te bouwen. Daarvoor vroeg de Amerikaanse president nu zo'n 3,8 miljard aan Defensie.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zou daarvoor onder meer geld moeten uitsparen op de Nationale Garde en op de aankoop van straaljagers en drones.

Het Congres werd donderdag op de hoogte gesteld van de plannen van de president. Hij vraagt 3,8 miljard dollar - omgerekend zowat 3,5 miljard euro - uit de pot voor defensie, om zijn grensmuur met Mexico te bouwen. Trump zou zo in totaal al aan bijna 10 miljard dollar voor zijn muur komen, berekende The Washington Times.

Het Pentagon zou het geld eigenlijk gebruiken voor de aankoop van militair materieel voor de Amerikaanse luchtmacht en de marine, onder meer voor drones en F-35-straaljagers. Een ander, kleiner deel van het budget, was initieel voorzien voor de buitenlandse operaties van het Amerikaanse leger in Afghanistan, Syrië en Irak.

Maar Trump wil het geld liever gebruiken om zijn verkiezingsbelofte na te komen, tot grote onvrede bij de Democratische leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Zij willen tegen het verzoek van de president stemmen, maakten verschillenden onder hen al duidelijk. 'Trump heeft geen respect voor de scheiding der machten en brengt ons in gevaar door militaire middelen te verspillen aan zijn grensmuur', reageerden Nita Lowey en Pete Visclosky, twee Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden. Eerdere pogingen van de president om geld uit het defensiebudget aan te wenden voor de muur botsten ook al op Democratisch verzet.

Trump beloofde om uiterlijk in november 2020 een 640 kilometer lange muur te bouwen op de grens met Mexico, om de grenscriminaliteit droog te leggen. Hij beweerde dat Mexico de grensmuur zou betalen, maar dat heeft het land geweigerd.

