Saoedi-Arabië levert geen verdachten uit in zaak-Khashoggi

'We leveren onze burgers niet uit', zei minister van Buitenlandse Zaken Abel al-Jubair zondag op een persconferentie in Riyad.

Jamal Khashoggi, die in ballingschap in de VS woonde sinds 2017, werd op 2 oktober gedood in het consulaat van zijn geboorteland in Turkije waar hij administratieve documenten ging afhalen. De operatie werd uitgevoerd door vijftien personen die uit Saoedi-Arabië kwamen en meteen na de moord ook terugvlogen naar Saoedi-Arabië met twee privévluchten en één lijnvlucht.

Saoedische functionarissen hebben meermaals ontkend dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman gelinkt is aan de moord, hoewel Amerikaanse inlichtingendiensten zijn betrokkenheid wel zouden vermoeden.

Deze week vaardigde een Turkse procureur aanhoudingsbevelen uit tegen twee vertrouwelingen van de Saoedische kroonprins in het kader van het Turkse onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist. Het gaat om Ahmed al-Assiri en Saud al-Qahtani. Ze worden ervan verdacht meegeholpen te hebben bij de 'planning' van de moord.

Saoedische aanklagers willen de doodstraf voor vijf van de elf Saoedische burgers die in verband met de dood van Khashoggi zijn aangeklaagd.