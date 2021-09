Rusland lijkt de controle over buurland Wit-Rusland wat verder naar zich te hebben toegetrokken. De uniestaat tussen de twee landen kan eind volgende maand een zogeheten confederatie worden. 'Een doorbraak', zei de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

Een confederatie houdt in dat bestuurlijk nauwer wordt samengewerkt in een statenverband. In Wit-Rusland heerst bij tegenstanders de vrees dat de onafhankelijk daardoor zou verdwijnen. De Russische president Vladimir Poetin maakte nog een voorbehoud, vrijdag in de marge van een ontmoeting met ambtgenoot Loekasjenko. 'Eerst moet de economische basis zijn gelegd voordat we verdergaan op het politieke spoor.'

Beide landen praten al jaren over hoe nauw de relatie tussen de landen moet zijn, maar Loekasjenko is door zijn internationale isolatie volledig op Moskou aangewezen. Poetin zegde nieuwe leningen toe van tussen de 630 en 640 miljoen dollar aan de buur, die al fors in het krijt staat.

Een gemeenschappelijke munt is volgens hem niet aan de orde. Loekasjenko moest zich bij eerdere leningen in bochten wringen om het geld, genoteerd in Russische roebels, los te krijgen. De twee hebben elkaar dit jaar al vijf keer ontmoet.

Sinds de gewelddadige repressie van straatprotest die startte na de verkiezingen vorig jaar in augustus, hebben Moskou en Minsk de banden aangehaald. Tijdens de persconferentie donderdag in het Kremlin kondigden Loekasjenko en Poetin de ondertekening aan van een pakket van 28 maatregelen om de Unie van Rusland en Wit-Rusland te versterken.

Beide landen houden tot eind volgende week een gezamenlijke militaire oefening. Eerder deze maand zei Wit-Rusland een grote lading legermaterieel uit Rusland te verwachten. Het regime van Loekasjenko, die wel de laatste dictator van Europa wordt genoemd, staat onder druk.

Niet alleen in eigen land maar ook door de sancties die westerse landen hebben opgelegd vanwege de repressie van de oppositie en de omleiding van een Ryanair-vliegtuig naar Minsk, waar de autoriteiten een dissident aan boord arresteerden.

