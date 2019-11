De Australische deelstaat New South Wales (NSW) wordt bedreigd door een ongezien aantal onbeheersbare bosbranden.

Vrijdag hebben meer dan 90 branden door NWS gewoed, veel van hen in droge gebieden, verklaart de brandweer in NSW. Bosbranden werden aangewakkerd door windstoten en temperaturen boven 35° Celsius, aldus de brandweer.

'We bevinden ons in onbekend gebied', vertelt brandweercommissaris Shane Fitzsimmons in Sydney. 'We hebben nog nooit zoveel branden samen op noodwaarschuwingsniveau gezien.'

Branden met eigen weersysteem

De vuurzee in NSW is momenteel 370.000 hectare groot, en dat is meer dan het hele getroffen gebied van vorig jaar, stelt de commissaris.

In sommige gebieden zijn de bosbranden volgens de brandweer zo intens dat ze een eigen weersysteem ontwikkeld hebben, inclusief onweersbuien.

Vrijdagavond hadden 17 branden het hoogste dreigingsniveau. Meer dan 1.000 leden van de brandweer bestreden er het vuur, en er werden ook 250 brandweerwagens en meer dan twintig vliegtuigen ingezet. Een aantal huizen werden vernietigd en sommige mensen zitten misschien in de val, maar de brandweer kan niet tot bij hen geraken, aldus de autoriteiten. Volgens Fitzsimmons vielen er ook enkele slachtoffers.

Koala's

De brandweer vecht al sinds september tegen de branden. Vorige week kwamen in NSW vermoedelijk honderden koala's om bij een bosbrand die 2.000 hectare grond in de as legde, aldus de dierenbescherming. De brand zou veroorzaakt zijn door een blikseminslag.

'Wanneer brand uitbreekt, klimmen koala's in de kruin van de bomen, rollen ze zich op en maken ze zich klein', aldus Sue Ashton, het hoofd van een koala-verzorgingshuis in de buurt. Zo kunnen ze kleine branden, waarbij het vuur op de grond blijft, overleven. 'Als de brand intensief wordt, worden ze levend verbrand.'