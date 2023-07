Rechter verwerpt klacht van Trump tegen CNN

Een federale rechter in Florida heeft de klacht van de vroegere Amerikaanse president Donald Trump tegen nieuwszender CNN verworpen. Trump had 475 miljoen dollar in schadevergoedingen geëist tegen de zender voor smaad.

Trump verweet de zender vooral het gebruik van “de grote leugen” in de berichtgeving over de beschuldigingen van Trump dat Joe Biden de presidentsverkiezingen van 2020 zou hebben “gestolen”. Volgens Trump probeerde de zender hem zo “zwart te maken” en trok CNN parallellen tussen Adolf Hitler, het nazisme en Trump.

Rechter Raag Singhal – die nog door Trump is benoemd – verwierp de klacht. Volgens de rechter vormden de uitspraken van CNN geen smaad, want ging het om een mening. “Het Hof vindt de verwijzingen naar nazi’s in het politieke discours weerzinwekkend (…). Maar een slechte retoriek is geen smaad als het geen feitelijk foute verklaring bevat.” Trump had in oktober een klacht ingediend. Volgens de klacht was “de grote leugen” een directe verwijzing naar een tactiek die Hitler had gebruikt en in ‘Mein Kampf’ stond.