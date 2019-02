Rapport: Rusland heeft meer kruisraketten dan gedacht

Volgens de krant zijn er naast de sites in Kapustin Yar in het zuiden van Rusland en in Kamyshlov, er nog twee andere locaties waren waar bataljons en raketten gestationeerd zijn: één in Mozdok, in de Russische autonome republiek Noord-Ossetië, en één in Shuya in de buurt van Moskou.

Elk van de vier bataljons zou uit vier draagraketten op wielen bestaan, die op hun beurt elk vier projectielen hebben, aldus de krant. Dat betekent dat Rusland minstens 64 SSC-8 raketten heeft, die bewapend kunnen worden met gewone of nucleair raketkoppen. De raketten hebben een reikwijdte tot 2.350 kilometer en als ze raketkoppen van 500 kilometer meedragen, gaat het om een reikwijdte van ongeveer 2.000 kilometer.

Het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) tussen Rusland en de Verenigde Staten voorziet de vernietiging van alle kern- en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd. Rusland beweert alleen maar raketten met een reikwijdte van 480 te hebben, maar Washington beschuldigde Rusland er al langer van het pact te schenden. Vorige week stapten zowel de VS als Rusland uit die overeenkomst.