WK Voetbal: ‘Qatar zette betogende arbeiders het land uit’

Qatar heeft, minder dan drie maanden voor de start van het wereldkampioenschap voetbal in de Golfstaat, tientallen buitenlandse arbeiders het land uitgezet na een zeldzame betoging om hun onbetaald loon op te eisen.

Dat meldt een Britse ngo.

De Qatarese autoriteiten, die geregeld door internationale ngo’s worden bekritiseerd vanwege de slechte behandeling van honderdduizenden Aziatische arbeiders op de bouwplaatsen van het WK 2022, bevestigden dat de demonstranten vastgehouden werden, maar weigerden te zeggen of er ook sommigen het land werden uitgezet.

Bij een protest op 14 augustus blokkeerden minstens 60 arbeiders, van wie sommigen al zeven maanden geen loon meer hadden ontvangen, het verkeer buiten het bedrijf Al Bandary in Doha, zegt Equidem, een in Londen gevestigd adviesbureau voor mensenrechten en arbeidsrechten, in een persbericht. ‘We hebben gesproken met enkele van de protesterende arbeiders en met een van hen, die naar Nepal is uitgezet. We hebben bevestigd dat hij naar huis is teruggekeerd, en dat anderen uit Nepal, Bangladesh, India, Egypte en de Filipijnen ook zijn uitgewezen’, aldus Mustafa Qadri, uitvoerend directeur van Equidem.

De regering van Qatar verklaarde zondag dat ‘een aantal demonstranten was gearresteerd wegens overtreding van de wetten op de openbare veiligheid’. ‘Een minderheid van mensen die niet vreedzaam heeft gedemonstreerd en in strijd met de wetten op de openbare veiligheid heeft gehandeld, zal op bevel van de rechter worden gedeporteerd,’ voegde ze eraan toe, zonder nadere gegevens te verstrekken over het aantal betrokken arbeiders. Het ministerie van Werk zei op zijn beurt dat het de salarissen van de arbeiders van Al Bandary betaalt, zonder meer details te geven. Het ministerie nam ook al ‘maatregelen’ tegen het bedrijf, dat al onderzocht werd wegens niet-betaling van lonen.

Het WK begint in het kleine, rijke gasland op 20 november. Mensenrechtengroeperingen hebben hun campagnes in de aanloop naar het WK opgevoerd en de wereldvoetbalbond FIFA opgeroepen om de arbeiders schadeloos te stellen. Doha heeft zich echter verdedigd door te benadrukken dat het stappen heeft ondernomen om de omstandigheden voor buitenlandse werknemers te verbeteren, door een minimumloon op te leggen en een verbod in te stellen op de almacht van sommige werkgevers die hun werknemers beletten het land te verlaten of van baan te veranderen.